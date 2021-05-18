В Сеть попали кадры уничтожения израильского танка российским "Корнетом"

На кадрах видео запечатлен густой черный дым, исходящий от танка.

В интернете появилось видео уничтожения предположительно российским ракетным комплексом "Корнет" танка Merkava армии Израиля.

На видео показано как горит бронетехника, но не запечатлен момент попадания ракеты. В описании к публикации пользователь Twitter, который выложил данный ролик, отметил, что танк был уничтожен именно "Корнетом".

Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет. подпись под публикацией в Twitter

Однако, по данным издания "Военное дело", израильская сторона пояснила, что ХАМАС и российские противотанковые управляемые ракеты к показанному на видео происшествию с бронетехникой не имеют никакого отношения. По предварительной информации, танк загорелся из-за неисправности при транспортировке.

Ранее СМИ сообщали, что два человека убиты при обстреле граничащих с Газой районов Израиля.

Видео: Twitter / @LastDef