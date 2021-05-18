В Сеть попали кадры уничтожения израильского танка российским "Корнетом"

В интернете появилось видео уничтожения предположительно российским ракетным комплексом "Корнет" танка Merkava армии Израиля.
На видео показано как горит бронетехника, но не запечатлен момент попадания ракеты. В описании к публикации пользователь Twitter, который выложил данный ролик, отметил, что танк был уничтожен именно "Корнетом".
Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет.
подпись под публикацией в Twitter
Однако, по данным издания "Военное дело", израильская сторона пояснила, что ХАМАС и российские противотанковые управляемые ракеты к показанному на видео происшествию с бронетехникой не имеют никакого отношения. По предварительной информации, танк загорелся из-за неисправности при транспортировке.
Ранее СМИ сообщали, что два человека убиты при обстреле граничащих с Газой районов Израиля.
Видео: Twitter / @LastDef
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