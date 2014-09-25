В Киеве подросток зиганул перед ветераном

В Киеве во время возложения цветов в парке Вечной Славы подросток в балаклаве поприветствовал ветерана нацистским жестом. Об этом сообщает "Страна.ua".
По данным издания, находящиеся рядом сотрудники полиции никак не отреагировали на эту ситуацию.
После распространения в интернете видео с данным эпизодом полиции удалось разыскать националиста. Им оказался 16-летний подросток. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк".
Фото: Андрей Америков / Flicker
Видео: Telegram / PavlovskyNews
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