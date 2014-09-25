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В Киеве подросток зиганул перед ветераном

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В отношении националиста составили протокол о мелком хулиганстве.

В Киеве во время возложения цветов в парке Вечной Славы подросток в балаклаве поприветствовал ветерана нацистским жестом. Об этом сообщает "Страна.ua".

По данным издания, находящиеся рядом сотрудники полиции никак не отреагировали на эту ситуацию.

После распространения в интернете видео с данным эпизодом полиции удалось разыскать националиста. Им оказался 16-летний подросток. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк".

Фото: Андрей Америков / Flicker 
Видео: Telegram / PavlovskyNews

Теги: 9 мая, день победы в киеве, националисты в украине, украинские радикалы
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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