В Киеве подросток зиганул перед ветераном

В отношении националиста составили протокол о мелком хулиганстве.

В Киеве во время возложения цветов в парке Вечной Славы подросток в балаклаве поприветствовал ветерана нацистским жестом. Об этом сообщает "Страна.ua".

По данным издания, находящиеся рядом сотрудники полиции никак не отреагировали на эту ситуацию.

После распространения в интернете видео с данным эпизодом полиции удалось разыскать националиста. Им оказался 16-летний подросток. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк".

Фото: Андрей Америков / Flicker

Видео: Telegram / PavlovskyNews