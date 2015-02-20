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Портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк"
Сегодня, 13:26
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phil_k

Портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк"

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Его несла в руках местная жительница.

На акции "Бессмертный полк" в Донецке был замечен портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал "Вести.Крым".

По данным телеканала, фотографию Семена Зеленского пронесла в руках местная жительница.

Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева.

комментарий женщины, которая несла портрет Семена Зеленского

Напомним, на прошлой неделе украинские радикалы провели в столице страны марш в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". В мероприятии приняли участие около ста человек. В офисе президента Владимира Зеленского осудили эту акцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Украине неизвестные уничтожили баннеры ко Дню Победы.

Фото: ВКонтакте / ДОНЕЦК | ДНР | НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Теги: 9 мая, владимир зеленский, день победы, дивизия сс галичина, донецк, семен зеленский
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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