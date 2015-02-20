Портрет деда Владимира Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк"

На акции "Бессмертный полк" в Донецке был замечен портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал "Вести.Крым".
По данным телеканала, фотографию Семена Зеленского пронесла в руках местная жительница.
Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева.
комментарий женщины, которая несла портрет Семена Зеленского
Напомним, на прошлой неделе украинские радикалы провели в столице страны марш в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". В мероприятии приняли участие около ста человек. В офисе президента Владимира Зеленского осудили эту акцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в Украине неизвестные уничтожили баннеры ко Дню Победы.
Фото: ВКонтакте / ДОНЕЦК | ДНР | НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все