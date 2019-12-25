Бастрыкин заинтересовался падением баскетбольного щита на школьника в Петербурге

Следователи уже организовали процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования школьника на уроке физкультуры в Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в спортивном зале образовательного учреждения на проспекте Буденного на голову восьмиклассника упал щит с баскетбольным кольцом. Врачи диагностировали у мальчика ушибленную рану головы. Следователи уже организовали процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и предоставить доклад. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: глава СК РФ заинтересовался группой подростков, которые нападают на сверстников в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу