В петербургской школе, где на ученика упал баскетбольный щит, проводится проверка

Следствие анализирует причины происшествия.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту травмирования восьмиклассника упавшим баскетбольным щитом, которое имело место сегодня в спортивном зале образовательного учреждения на проспекте Буденного, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователи из отделения ГСУ СКР Красносельского района выясняют причины происшествия. Доследственная проверка проводится по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что школьник восьмого класса в ходе инцидента получил тяжкие телесные повреждения.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу