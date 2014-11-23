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Глава СК РФ заинтересовался группой подростков, которые нападают на сверстников в Петербурге
Сегодня, 15:49
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Глава СК РФ заинтересовался группой подростков, которые нападают на сверстников в Петербурге

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Действия злоумышленники записывают на видео, а кадры выкладывают в интернет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении преступлений группой подростков в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что в социальных медиа была найдена публикация, согласно которой несовершеннолетние, придерживающиеся преступной идеологии, избивают своих сверстников. Действия злоумышленники записывают на видео, а кадры выкладывают в интернет. 

Следователи проводят по данному факту процессуальную проверку. 

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу О. В. Бобкову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подростки стреляли из пневмата в девушек на детской площадке. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, нападение на подростков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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