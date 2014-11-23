Глава СК РФ заинтересовался группой подростков, которые нападают на сверстников в Петербурге

Действия злоумышленники записывают на видео, а кадры выкладывают в интернет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении преступлений группой подростков в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в социальных медиа была найдена публикация, согласно которой несовершеннолетние, придерживающиеся преступной идеологии, избивают своих сверстников. Действия злоумышленники записывают на видео, а кадры выкладывают в интернет.

Следователи проводят по данному факту процессуальную проверку.

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу О. В. Бобкову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подростки стреляли из пневмата в девушек на детской площадке.

Фото: пресс-служба СК РФ