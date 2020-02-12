В сети появился трейлер нового фильма Уэса Андерсона

"Французский диспетчер" поменял дату выхода в российском прокате.

В сети появился новый русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер". В прокат картина выйдет с 21 октября 2021 года. Видеоролик представила компания Searchlight Pictures Russia на своем ютуб-канале.

Главные роли в картине сыграли Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райт и Матьё Амальрик.

В центре сюжета – будни редакции французского отделения американского журнала 50-х годов, который в скором времени прекратит существование. Действие происходит в вымышленном городе. Сам режиссер отмечал, что картина станет "портретом журналистов, которые борются за свободу писать, о чем хочется". Андерсон отметил, что это не "фильм о свободе прессы, но когда ты говоришь о репортерах, ты также говоришь о том, что происходит в реальном мире".

Картина стала участником Каннского кинофестиваля в 2021 году – на премьере произошел забавный инцидент с участием звезд фильма.

Видео: Youtube/Searchlight Pictures Russia