Стало известно, кто сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Во "Французском диспетчере" главным героем станет американский журналист, работающий во Франции.

В пятницу, 23 августа, издание Indiewire рассказало подробности сюжета и объявило актерский состав нового фильма режиссера Уэса Андерсона ("Отель Гранд Будапешт", "Остров собак"). В его новой картине под названием "Французский диспетчер" снимется Франсес Макдорманд, для которой эта роль станет возвращением в кино после оскароносных "Трех билбордов у границы Эббинга, Миссури".

К ней присоединятся актеры, ранее занятые в прошлых фильмах Андерсона: Тильда Суинтон, Сирша Ронан, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Джейсон Шварцман, Боб Балабан, Матье Амальрик и Эдриан Броуди.

Известно, что одной из центральных осей сюжета станет работа американского журналиста в парижском отделении газеты в 50-х годах XX века. Сам режиссер отмечает, что картина станет "портретом журналистов, которые борются за свободу писать о том, что хочется". Андерсон отметил, что это не "фильм о свободе прессы, но когда ты говоришь о репортерах, ты также говоришь о том, что происходит в реальном мире".

Отметим, что ранее к составу десятого фильма режиссера присоединился актер Тимоти Шаламе ("Леди Бёрд", "Зови меня своим именем").

Видео: FilmIsNow Movie Bloopers & Extras, Movieclips Coming Soon, FoxSearchlight, SXSW / YouTube