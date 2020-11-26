В Петербурге на территории университета нашли труп неизвестного мужчины

Он был привязан к ограде.

В Адмиралтейском районе охранник на территории университета нашел труп мужчины, привязанный к ограде. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 29 октября в полицию обратился охранник одного из петербургских университетов. Он при обходе территории обнаружил труп мужчины, привязанный к ограде.

Полицейскими был обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 45-50 лет, рост 176 см. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее течение принесло к Елагину острову труп мужчины.

Фото: Piter.tv