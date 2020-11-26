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В Петербурге на территории университета нашли труп неизвестного мужчины
Сегодня, 8:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на территории университета нашли труп неизвестного мужчины

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Он был привязан к ограде.

В Адмиралтейском районе охранник на территории университета нашел труп мужчины, привязанный к ограде. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 29 октября в полицию обратился охранник одного из петербургских университетов. Он при обходе территории обнаружил труп мужчины, привязанный к ограде.

Полицейскими был обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 45-50 лет, рост 176 см. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее течение принесло к Елагину острову труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: тело, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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