В Светогорске 5-летний мальчик выжил после падения из окна 4 этажа

Мальчик после падения из окна 4 этажа находится в реанимации с сочетанной травмой внутрибрюшного отдела, переломом ноги.

В Светогорске пятилетний мальчик выжил после падения из окна 4 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 14 мая мама самостоятельно привезла своего 5-летнего сына в Светогорскую больницу. Было установлено, что, когда 33-летняя мать отлучилась на кухню, ребёнок подбежал к открытому окну, сел на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая под тяжестью тела выпала вместе с ним на улицу.

Мальчик после падения из окна 4 этажа находится в реанимации с сочетанной травмой внутрибрюшного отдела, переломом ноги.

Мама находится в отпуске по уходу за ребёнком-инвалидом (12-летней дочкой), отец в это время был на работе. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

На выходных двухлетний малыш чуть не утонул в водоеме в поселке Тельмана.

Фото: Piter.tv