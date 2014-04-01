Контейнеровоз в Суэцком канале вновь перегородил водный путь

Утром понедельника его удалось снять с мели.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале снова встал поперек водной артерии. Утром 29 марта судно удалось снять с мели, но из-за течения и сильного ветра его снова развернуло практически на прежнее место. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала.

Агентство сообщает, что судно развернуло из-за перемены течения в русле канала во время прилива. В настоящее время работы по отбуксировке контейнеровоза обратно на фарватер временно приостановлены. Специалисты будут ждать, когда течение снова поменяет направление.

Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале. источник в администрации Суэцкого канала для "РИА Новости"

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью заблокировав движение по водной артерии.

Ранее перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала.

Фото: Telegram/Милитарист