В Суэцкий канал следуют два буксира на помощь застрявшему контейнеровозу

В настоящий момент из-под бортов судна убрано 20 тысяч тонн песка.

Спасательная операция по снятию с мели в Суэцком канале застрявшего контейнеровоза Ever Given продолжится 28 марта в 15:00 по московскому времени. Для этого выделено два новых буксира, сообщает издание РБК.

Также в Управлении Суэцкого канала рассказали о возможности разгрузить Ever Given, если потребуется.

На данный момент из-под бортов судна убрано 20 тысяч тонн песка. Освобождена корма и носовая часть. Механизмы движения контейнеровоза полностью в работоспособном состоянии, что поможет буксирам стянуть судно с мели, приводит РБК заявление лоцмана Управления Суэцкого канала.

По словам экспертов, операция по снятию Ever Given определит дальнейшие шаги работы. Высока вероятность разгрузки судна, что повлечет увеличение срока спасательной операции.

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Фото: TG / Life Shot