Команда "Кошкиспас" вызволила из вентиляции "Темного Лорда"

Вентиляционная система оказалась сложной: кот застрял на глубине шести метров.

Команда "Кошкиспас" пришла на помощь необычному "пленнику". Жители одного из домов на Дачном проспекте сообщили о коте, который упал в вентиляционную шахту. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что в шахту провалился лысый кот по кличке Волан-де-Морт.

Вентиляционная система оказалась сложной: кот застрял на глубине шести метров. Спасатели использовали камеру для осмотра и веревку с петлей, чтобы достать питомца. После нескольких попыток кота удалось заманить в петлю с помощью кошачьего корма. Волан-де-Морт был извлечен на поверхность.

Спасенная хозяйка расплакалась от радости, а кот, хоть и слегка помят, остался жив и здоров.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602