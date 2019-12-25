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Команда "Кошкиспас" вызволила из вентиляции "Темного Лорда"
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Команда "Кошкиспас" вызволила из вентиляции "Темного Лорда"

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Вентиляционная система оказалась сложной: кот застрял на глубине шести метров.

Команда "Кошкиспас" пришла на помощь необычному "пленнику". Жители одного из домов на Дачном проспекте сообщили о коте, который упал в вентиляционную шахту. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что в шахту провалился лысый кот по кличке Волан-де-Морт.

Вентиляционная система оказалась сложной: кот застрял на глубине шести метров. Спасатели использовали камеру для осмотра и веревку с петлей, чтобы достать питомца. После нескольких попыток кота удалось заманить в петлю с помощью кошачьего корма. Волан-де-Морт был извлечен на поверхность.

Спасенная хозяйка расплакалась от радости, а кот, хоть и слегка помят, остался жив и здоров.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602

Теги: кот, кошки, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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