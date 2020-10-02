СМИ назвали возможного советника Байдена по России

Им может стать Мэтью Рожански.

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру руководителя Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом сообщает со ссылкой на портал Axios.

Мэтью Рожански занимает пост главы института с 2013 года. Его считают американским экспертом по России. Многие представители СМИ обращаются к нему за комментариями, которые касаются отношений РФ с США и другими странами.

Сам Рожански является противником обострения российско-американских отношений. Ранее он раскритиковал чрезмерное использование Белым домом санкций в отношении РФ.

Ранее президент США запросил более $750 млрд на оборону в 2022 году.

Фото: Facebook / rojansky