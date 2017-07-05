Автор хита "Третье сентября" раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился "новый красный день календаря".

Композитор Игорь Николаев, который является автором текста песни "Третье сентября", раскрыл в своем Instagram смысл данной композиции. А смысл в том, что никакого смысла нет. Просто словосочетание "Третье сентября" идеально легло на музыку композитора Игоря Крутого.

Игорь Николаев добавил, что только потом песня обросла сюжетом и драмой. Композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился "новый красный день календаря".

71-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий "Шансон года".

Ранее на Piter.TV: "Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал о своих планах на 3 сентября.

Видео: YouTube/ Свирель Клуб поклонников Игоря Николаева; Кубик Внимания; Михаил Шуфутинский;

Песня со страницы пользователя Denis Zabrodski (YouTube)