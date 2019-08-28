"Я календарь переверну, и снова третье сентября": Шуфутинский рассказал о своих планах на 3 сентября

В этот день зрителей ждет большая концертная программа.

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал, чем он займется 3 сентября. В этот день артист даст большой сольный концерт в Москве. Зрители услышат самые проникновенные композиции о любви разных лет. Об этом рассказал Михаил Захарович на своей странице в Instagram.

Благодаря одноименной песне 3 сентября тесно связано с именем Михаила Шуфутинского. Певец заявил, что не хочет оставаться в этот день один, поэтому приглашает всех поклонников на свой концерт. "Сделайте так, чтобы я был не один, а вы были тоже со мной вместе", — заключил артист.

В репертуар Михаила Шуфутинского входят десятки песен. Самые известные из них — "Марджанжа", "Дядя Паша", "Пальма де Майорка", "Третье сентября" и великое множество других. Все композиции отличаются особой проникновенной душевностью и близостью к каждому слушателю.

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Видео: Instagram / mikhail.shufutinsky