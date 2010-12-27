Звезда альтернативной поп-сцены Billie Eilish прибыла в Петербург на своем самолете

Концерт в Ледовом дворце в Северной столице начнется в 20:00 28 августа.

Американская певица Billie Eilish прилетела в Петербург на личном самолете, сообщило "78.ru". Сегодня 17-летняя звезда выступит в Ледовом дворце.

Также стало известно, что исполнительница прибыла в Россию не одна, а со своей мамой. Концерт певицы пришлось перенести из клуба "А2" в Ледовый дворец из-за высокого спроса на билеты.

Накануне Billie Eilish провела свое первое выступление в России, она состоялось во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Все билеты были распроданы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Billie Eilish проспала вручение премии MTV Video Music Awards.

Фото: Billie Eilish / Instagram