Сбербанк предоставит возможность снизить процентную ставку по ипотеке

Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.

В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам. Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума, снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение – госпрограммы.

Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.

Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.

Ипотека остаётся основным инструментом, который помогает нашим клиентам решить их жилищный вопрос. Предоставляя заёмщикам возможность уменьшить процент по ранее взятой ипотеке, Сбер ставит перед собой решение важной задачи — облегчить их финансовую нагрузку. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: Piter.tv (архив)