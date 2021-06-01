Хоккейная сборная России разгромила белорусов и вышла в плей-офф ЧМ

Россияне вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по хоккею.

Сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в Риге.

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Никита Нестеров, Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

Итого сборная России набрала 17 очков и заняла первое место в группе А. Далее, в одной четвертой финала, Россия встретится с Канадой, это будет 3 июня. Финал ЧМ пройдет 6 июня.

Ранее "Айлендерс" сравняли счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном".

Видео: IIHF