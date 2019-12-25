В "Роскосмосе" заявили о потере контрактов из-за санкций США

Дмитрий Рогозин считает такие действия со стороны США "подлыми"

В "Роскосмосе" заявили, что из-за санкций США корпорация лишилась нескольких возможных контрактов на запуски зарубежных спутников. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Он считает, что стоимость услуг корпорации и разработка аппаратов являются привлекательными для иностранных заказчиков. Но они вынуждены выбирать другие варианты или отказываться от услуг "Роскосмоса" из-за позиции США.

Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие "made in USA". Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

По словам Рогозина, ранее он обратился к руководству НАСА с просьбой провести анализ последствий из-за санкций США против предприятий "Роскосмоса".

Ранее В "Роскосмосе" проработали облик места базирования "Морского старта".

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