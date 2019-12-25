Особый кавказский взгляд. Каким получился фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко

Мужчина по имени Заур (Алик Караев) перевез свою семью в небольшой североосетинский городок. Старший сын (Сослан Хугаев) уехал в Ростов на заработки, с Зауром остаются его дочь и младший сын (Хетаг Бибилов). Строгие нравы отца не понимает его дочь (Милана Агузарова), которая строит план побега из семьи и ищет свой шанс уехать из маленького города.

В случае с работой Киры Коваленко не получается рассказывать об ее успехах, не миновав темы приза фильма на Каннском кинофестивале, работе с продюсером Александром Роднянским и близких отношений с другим выпускником курса режиссера Александра Сокурова на Кавказе, которого поддержка Роднянского довела до съемок эпизода сериала HBO.

В этом этически главная ловушка момента – рассказывать о самостоятельной работе девушки-режиссера, рядом с которой локомотивом проходит участие минимум троих мужчин, имеющих свое влияние в киноиндустрии, сложно без связи с ними.

Из-за места действия (российский Кавказ) фильм может напомнить зрителю о "Тесноте" Кантемира Балагова, только "Разжимая кулаки" берет семейную историю в Осетии, а не в Кабардино-Балкарии. С промо-материалов можно провести еще один мостик к "Тесноте" – исполнительница главной роли. Харизматичная Дарья Жовнер была важным действующим лицом в фильме Балагова, но Коваленко поступает круче – профессиональный актер заявлен только один, и это не главная роль, как иногда поступают, например, в Якутии (а что, регионы России и их кино – очень даже тема для сравнения). То, насколько уверенно себя в кадре чувствует героиня Миланы Агузаровой – победа постановщицы, подчеркнувшей совместно с актрисой живой нерв в образе мятущейся девушки, которую не отпускает даже не город, а жесткая рука отца, зажатая в кулак. С такими жить – и как себя вести? Также сжимать кулаки и искать свой шанс освободиться.

Вызывает интерес, насколько разные стилистические решения выбраны постановщиками. "Разжимая кулаки" – это камерная семейная история, отыгранная выше всяких похвал на необычном материале. Тактильная, чувственная. Иронично, что "Теснота" в сравнении с ней даже смотрится вторично, где добротная история стоит на криминальной основе, которая изначально понятнее зрителю, сразу завлекая его внимание.

При этом если отделить картину Коваленко от сравнений и усилий продвигающей ее команды, можно найти много интересного. Перспектива есть, и тем интереснее посмотреть, какое направление она выберет дальше.

Трейлер картины не врал – здесь не так много литературной речи, осетинский язык, придется читать субтитры. Сценарий стал не самой сильной стороной фильма, проходя только невидимой нитью. Интерес вызывает максимальная органика происходящего в кадре. Следить есть за чем – от почти документальных кадров с детьми, кидающие нечто взрывчатое в стены до реконструкции быта в квартирах и освобождающего финала, показывающего головокружительные перспективы героини в поисках своей собственной целостности.

Складывается интересный тренд – конечно, российскому зрителю нужны самобытные картины, которые фокусируются на личных историях в регионах помимо Москвы и Петербурга. Но как воспринимать то, что в рамках одного и того же фестиваля под патронажем одного и того же продюсера две работы выставили практически "в ряд"? Это немного сбивает общую радость от того, что на российской карте остается все меньше мест, куда не ступала железная пята кинопроизводства.

Фильм в российском прокате с 25 сентября.

Текст: Федор Быков, Piter.tv

Кадры из фильма: предоставлены кинопрокатной компанией "Пионер"