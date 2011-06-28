Фильм Киры Коваленко получил Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

Российская лента "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале.

Драматическая картина рассказывает историю многодетной семьи, которую в одиночку воспитывает отец. Мужчина не видит грани между отцовством и гиперопекой, из-за чего его дети хотят сбежать от него и освободиться "разжав кулаки" несамостоятельной жизни.

Сама Коваленко не смогла приехать на церемонию, и приз за нее получил продюсер фильма Александр Роднянский. По его словам, режиссер выразила бы благодарность всем участникам съемочной группы и своему учителю Александру Сокурову.

Фото: кадр из фильма "Разжимая кулаки"