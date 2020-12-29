За неделю в экологическую службу Петербурга поступило 216 обращений

Специалисты выезжали на вызов, связанный с разбитым термометром.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 января аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 216 обращений по вопросам экологической безопасности. Специалисты 32 выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Один случай был связан с ликвидацией разлива ртути из медицинского термометра. Там провели химическую обработку и заменили концентрацию паров ртути в воздухе. Всего за неделю уничтожили 6,6 кг ртуть содержащих отходов и 50 кг батареек, а также 260 люминесцентных ламп и 2 медицинских термометра.

Комитет вынес 5 постановлений по делам об административных правонарушениях в рамках экологического надзора. Общая сумма штрафов составляет полмиллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Металлострое начала вымирать рыба.

Фото: Piter.TV