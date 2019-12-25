Диетологи перечислили противопоказанные при головной боли продукты

Но для начала нужно обратиться к врачу.

При головной боли противопоказаны некоторые сорта сыров, цитрусовых, а также другие продукты и напитки. Об этом изданию La Vanguardia рассказали диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес.

Во-первых, при частых головных болях нужно обратиться к врачу. Что касается питания, то во время приступов головной боли нельзя есть голубые сыры, так как в них содержится много гистамина – производного аминокислоты гистидин. По этой же причине временно придется отказаться от авокадо и цитрусовых.

Также гистамина много в красном вине, от него, как и от других алкогольных напитков стоит тоже отказаться. Причиной мигреней может стать кофе: как его переизбыток, так и резкое сокращение его употребления.

Диетологи посоветовали людям с частыми головными болями есть каждые три часа, чтобы не снижать уровень глюкозы.

Ранее были названы причины возникновения мигрени.

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