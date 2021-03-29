Полиция Амстердама применила водометы против демонстрантов

Полиция в Амстердаме применила спецтехнику для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в мэрии города.
Сотрудники правоохранительных органов использовали водометы после того, как митингующие своими действиями показали, что отказываются расходиться. Всего на Музейной площади Амстердама собралось более тысячи человек.
Подобные демонстрации проходят в Нидерландах несколько выходных подряд. На прошлой неделе силовиками были задержаны более 150 человек.
Напомним, власти Нидерландов в конце января 2021 года ввели в стране комендантский час. Его нарушителям грозит штраф в 95 евро. Решение властей вызвало массовые акции протеста в стране.
Ранее мы сообщали, что на акциях протеста в Белоруссии задержали почти 250 человек.
Видео: Youtube/PES Beats & News Reviews
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