В Петербурге 23 июля обойдётся без дождей будет и по-летнему жарко

Воздух прогреется до +30 градусов.

В среду на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона с запада. При переменной облачности дождей не ожидается, а дневная температура на 4-5 градусов превысит климатическую норму. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 июля в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидается без осадков, ночью +18…+20 градусов, днём +28…+30 градусов.

Во время жаркой погоды спасатели патрулируют популярные места отдыха в Ленинградской области – пляжи карьеров в поселках Шамокша и Шапки, пляжи Нестеровского, Снетковского и Судаковского озер, а также рек Нева и Волхов.

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Фото: Piter.tv