В Ленобласти 23 июля воздух прогреется до +31 градуса

Днём на юге региона ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 июля ожидается преимущественно без осадков, днем местами, преимущественно на юге, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, на востоке местами до +11 градусов, днем +26...+31 градус. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Тем временем спасатели патрулируют популярные места отдыха в Ленинградской области – пляжи карьеров в поселках Шамокша и Шапки, пляжи Нестеровского, Снетковского и Судаковского озер, а также рек Нева и Волхов. Об этом рассказали в региональной администрации.

Фото: Piter.tv