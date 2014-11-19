Перед выходными Петербург ждут грозовые дожди и жара 

Днём до +30 градусов.

Северная столица с началом августа останется в полосе влияния атмосферного фронта, вытянувшегося в меридиональном направлении, через западную часть региона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 1 августа в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу временами будут идти дожди дожди, ночью +17…+19 градусов, днём +22…+24 градуса.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением. Только за июль в стационар поступило около 50 человек, пострадавших от последствий жаркой погоды.

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Фото: Piter.tv