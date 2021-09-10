В Ленобласти август начнется с 28-градусной жары и гроз

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в первый день августа ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 1 августа местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 7-12 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, местами до +21 градуса, днём +23...+28 градусов, местами до +31 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv