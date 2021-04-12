В Париже неизвестный открыл стрельбу около больницы

В результате трагедии погиб один человек.

Около частной больницы Henry Dunant в Париже неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает "РИА Новости"

В результате происшествия погиб один человек. Также была ранена сотрудница службы безопасности медучреждения. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, стрелявший скрылся с места преступления на скутере. В настоящее время полиция занимается его поисками.

Ранее в Миннесоте произошли столкновения жителей с полицией после смерти афроамериканца.

Видео: Twitter / @ClementLanot