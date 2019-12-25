В Петербурге временно недоступна оплата парковки через СМС-сообщения

Функция недоступна из-за технических работ.

В среду, 15 декабря, с 13:00 до 14:00 из-за технических работ для автомобилистов временно недоступна оплата парковки через СМС-сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В настоящее время оплатить парковку можно через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", на сайте парковочного пространства, с помощью ближайшего паркомата (адреса указаны на интерактивной карте в мобильном приложении и на сайте). Также можно оплатить парковку с помощью СберБанка (мобильное приложение или банкоматы) или в приложении банка ПСКБ. Однако стоит быть готовым к комиссии по тарифу банка.

Напомним, с 1 декабря парковка еще на 71 улице в центре Петербурга стала платной. При этом зона платной парковки станет бесплатной в новогоднюю ночь. Ранее Piter.TV подробно рассказывал о новых правилах парковки и стоимости.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"