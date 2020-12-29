Бывшая девушка Давида Манукяна рассказала, что он оказывал на нее психологическое давление

И поэтому девушка решила "бежать от него".

Бывшая девушка блогера Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян рассказала о романе с Давой изданию "Москва24". По словам девушки, он убеждал ее, что она ничего не добьется, и поэтому должна стать домохозяйкой.

По словам Валерии, он говорил, что танцы – это разврат и что она не сможет заработать на этом деньги.

Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу. Валерия Агикьян, бывшая девушка Давы

При этом Валерия рассказала, что у нее нет никаких обид на Манукяна, хотя в некоторых интервью он "пытается опорочить ее имя". Агикьян добавила, что рада за Даву, поскольку он стал известным блогером.

Ольге Бузова 22 января объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Телеведущая заявила, что ее бывший партнер оказался чудовищем: он "творил страшные и непонятные вещи". Позже Дава высказался о расставании с Ольгой Бузовой.

Фото: Instagram/ @dava_m