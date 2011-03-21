Фото: новостройки Парнаса скрылись в тумане

Густой туман появился с утра. К дню легкая дымка еще оставалась.

Днем 9 ноября новостройки на Парнасе окутал туман. Земля оказалась вне зоны видимости для жильцов верхних этажей. Очевидцы поделились выразительными фотографиями.

В четверг в Петербурге в некоторых районах Петербурга установилась ясная погода. Столбики термометров показывают -9…-11 градусов. Синоптическую ситуацию в городе по-прежнему формирует скандинавский антициклон.

Синоптик Михаил Леус добавил, что температура вчерашнего дня, 8 декабря, оказалась на 10,5 градусов ниже климатической нормы.

Накануне петербуржцы наблюдали красивый закат.

Видео: ВКонтакте / Валерия Николаевна, YouTube / Опасный перекресток

Фото: ВКонтакте / Парнас Сити|Жители