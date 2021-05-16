Момент аварии на Московском шоссе попал на видео

Судя по кадрам, водитель большегруза ехал за самосвалом. Затем, предположительно, он пошёл на обгон.

Видеорегистратор снял падение фуры на Московском шоссе 21 октября. Видео опубликовал один из автомобилистов в социальных сетях.

Судя по кадрам, водитель большегруза ехал за самосвалом. Затем, предположительно, он пошёл на обгон и начал перестраиваться в правый ряд, где стоял ещё один грузовик. Водитель попытался избежать столкновения, но всё закончилось трагически.

Фура врезалась в отбойник и опрокинулась, через некоторое время кабина рухнула на железнодорожные пути. Тело водителя нашли под мостом, его личность ещё не установлена. Авария не повлияла на движение поездов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на месте аварии до сих пор затор.

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