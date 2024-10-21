Водитель упавшей на ж/д пути фуры под Московским шоссе скончался

Личность погибшего устанавливается.

Полицейскими проводится проверка по факту смертельной аварии с упавшей на железнодорожные пути фурой. Подробности аварии, которая произошла на Московском шоссе, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 10 часов утра 21 октября на 689 километре Московского шоссе (путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, наехал на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач упал на железнодорожные пути внизу.

В последующем произошло возгорание большегруза. Водитель скончался на месте аварии от полученных травм. Личность погибшего устанавливается.

Фото: МВД

Видео: Telegram/ Мегаполис