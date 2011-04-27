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Авария с фурой на Московском шоссе не повлияла на движение поездов
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Авария с фурой на Московском шоссе не повлияла на движение поездов

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Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) ведут работы по устранению повреждений.

Авария с фурой, которая упала на железнодорожные пути в Петербурге, не повлияла на движение поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Сегодня в 10:05 на виадуке, расположенном на Московском шоссе над железнодорожным участком Среднерогатская – Шушары произошло ДТП, в результате которого кабина грузового автомобиля упала с автомобильной дороги на контактную сеть железной дороги. 

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) ведут работы по устранению повреждений.

Фото: МВД

Теги: московское шоссе, ожд, электрички
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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