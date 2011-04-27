Авария с фурой на Московском шоссе не повлияла на движение поездов

Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) ведут работы по устранению повреждений.

Авария с фурой, которая упала на железнодорожные пути в Петербурге, не повлияла на движение поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сегодня в 10:05 на виадуке, расположенном на Московском шоссе над железнодорожным участком Среднерогатская – Шушары произошло ДТП, в результате которого кабина грузового автомобиля упала с автомобильной дороги на контактную сеть железной дороги.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Сотрудники Октябрьской железной дороги (ОЖД) ведут работы по устранению повреждений.

Фото: МВД