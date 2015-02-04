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Ударившего президента Франции мужчину приговорили к реальному сроку

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28-летний Дэмиен Тарел проведет в заключении четыре месяца.

Суд Франции приговорил Дэмиена Тарела, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам заключения. Прокуратура требовала для обвиняемого 18 месяцев лишения свободы.

В ходе слушания задержанный признал вину, но назвал нападение импульсивным и заявил, что не раскаивается.

При этом сам Макрон попросил общественность не придавать большого значения инциденту, назвал случившееся "изолированным фактом" и отказался выдвигать дополнительные обвинения  Тарелу.

Напомним, 8 июня  Дэмиен Тарел дал пощечину президенту Франции во время его визита в лицей в коммуне Тэн-л"Эрмитаж. 

Видео: YouTube / Reuters, Telegram / @rian_ru

Теги: макрон, президент франции эмманюэль макрон, франция
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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