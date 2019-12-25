В Стамбуле обсуждалось возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном

В Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров по нормализации работы диппредставительств РФ и США. Консультация прошла "в позитивной атмосфере", – сообщают в РИА Новости со ссылкой на Александра Дарчиева, который представлял Москву на прошедшей дипломатической встрече.
Обе стороны, по словам посла России в США, отметили наличие существенных раздражителей, оставшихся "в наследство" от предыдущей американской администрации. Стороны пришли к выводу о необходимости их устранения для укрепления доверия и восстановления полноценных связей между двумя государствами.
Российская сторона отметила приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Американцы выразили взаимную готовность работать в этом направлении и создать соответствующую "дорожную карту".
Участники консультации также условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и обменялись нотами с фиксацией договоренности о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий.
Помимо прочего стороны обсудили возможность возобновления прямого авиационного сообщения между двумя странами. А сроки следующего раунда консультаций России и США, по данным Дарчиева, уже уточняются.
Подчеркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном.
Александр Дарчиев, полномочный посол России в США
Ранее на Piter.TV: Песков заявил, что тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается.
Фото: Freepik
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