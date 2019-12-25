РФ и США проведут переговоры 10-го апреля в Стамбуле

Консультации дипмиссий не затронут вопросы политики, безопасности или украинского кризиса.

В Стамбуле 10-го апреля состоятся переговоры между дипломатами РФ и США, – сообщают в ТАСС. Данные также подтвердили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Предстоящая встреча будет представлять из себя консультации между двумя сторонами переговоров. Речь на них не пойдет о политике, вопросах безопасности или урегулирования ситуации в Украине. Вместо этого участники мероприятия обсудят работу дипломатических миссий двух стран.

Ранее стало известно, что контактов у Москвы с Токио по заключению мирного договора сейчас нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

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