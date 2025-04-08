Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков

В Кремле оценил доклад Минобороны Японии о необходимых контактах с Россией.

Контактов у Москвы с Токио по заключению мирного договора сейчас нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля оценил ежегодный доклад от японского министерства по обороне. В тексте говорилось о том, что страна намерена заключить с Россией мирное соглашение. Однако Дмитрий Песков заметил, что следует исходить из реального положения дел, а не слов.

Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Японии пояснили, что власти из Токио продолжат добиваться решения территориального спора по южным Курильским островам и заключения мирного договора с Москвой. При этом 10 января 2025 года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юрлиц из России и трех банковских организаций. Дополнительно правительство недружественной страны ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу с 23 января.

Песков назвал решение Латвии по сносу военных мемориалов позором для страны.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости