В Кремле указали на "горе народа", который не помнит своей истории.

В Москве назвали решение Риги по сносу военных мемориалов позором для страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал заявление латвийских властей о массовом сносе исторических памятников.

Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что пресс-служба Службы внешней разведки (России уведомила о том, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны военных монументов над братскими могиламию Для этого прибалтийскими чиновниками планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений.

Песков отверг обвинения со стороны Киева в ударах по соцобъектам в Кривом Роге.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ