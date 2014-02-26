В Кремле не подтвердили и не опровергли сведения о нахождении украинских бойцов в Белгородской области.

Москва не комментирует ситуацию на поле боя, о деталях хода специальной военной операции уполномочено информировать российское министерство по обороне страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле чиновник оценил утверждения лидера киевского режима Владимира Зеленского о присутствии украинских вооруженных формирований якобы не только на территории Курской области, но также и в Белгородской области.

Это касается уже непосредственно деталей военной операции. И поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему министерству обороны. По реальному положению на поле боя мы не даем информации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ