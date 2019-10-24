Gatchina Gardens и Сбербанк будут развивать стандарты цифровой экономики

Репортаж канала Piter.TV с конференции "Время изменений".

На конференции по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений" было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между девелопером города-курорта Gatchina Gardens и Сбербанком. Предметом соглашения стало создание и внедрение стандартов цифровой экономики, которые впоследствии будут рекомендованы к применению в новых градостроительных проектах по всей России.

Мы начинаем сотрудничать с нашими продуктами так называемой экосистемы. Это цифровые продукты и в данном случае медицинские продукты. Мы будет продолжать такую практику с нашими партнерами, в данном случае в области строительства и недвижимости, и надеюсь, что больше и больше продуктов экосистемы будут представлены нашим клиентам Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанк

В рамках соглашения Сбербанк будет развивать экосистему в платформе smart city. Стороны синхронизируются в цифровой платформе с компанией "Ростелеком", используя технологии блокчейн, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей (IoT) и Big Data. Это сэкономит время пользователей, обеспечит экономическую безопасность и повысит капитализацию и прибыль бизнес-резидентов города-курорта.

Совершенно естественно, что любой умный город должен иметь цифровую экономику. Мы шли к этому достаточно долго. Очень большую работу провели команда Сбербанка и команда Gatchina Gardens для того, чтобы запустить первый в России город с цифровой экономикой. Умный город-курорт, современный, созданный по всем международным стандартам, в том числе и в качестве услуге, которая будет комплексно предоставляться всем, кто будет жить, отдыхать и работать на этом курорте Наталья Осетрова, генеральный директор ГК Gatchina Gardens

Сбербанк предлагает не только надежное финансовое партнерство, но и продукты экосистемы по непрофильным для себя направлениям. "Маркетплейс для здоровья" - страхование сотрудников и клиентов компании, которые смогут дистанционно получать консультации высококвалифицированных специалистов в различных областях медицины. В этом направлении банк будет работать со строительной компанией "Красная стрела".

Мы со Сбербанком сотрудничаем достаточно продолжительное время. Соглашение, которое мы подписали сегодня, определяет еще одно направление нашего сотрудничества, это не только девелопмент, но это и цифры в медицине, которые предоставляет нам Сбербанк в виде услуги, как для наших сотрудников, так и для наших клиентов Николай Урусов, генеральный директор компании "Красная Стрела"

Экосистема Сбербанка постоянно развивается, ведется работа сразу по нескольким направлениям. Одним из успешных проектов стал "ДомКлик" - с помощью данной системы производится больше 30% продаж. В ближайшем будущем Сбербанк планирует представить около 15 новых продуктов экосистемы.

Видео: Piter.TV