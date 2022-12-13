  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Диетолог рассказала, как весной побороть гиповитаминоз
Сегодня, 15:21
57
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Диетолог рассказала, как весной побороть гиповитаминоз

0 0

При гиповитаминозе количество какого-то витамина или микроэлемента в организме ниже необходимого уровня.

Как справиться с гиповитаминозом, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова.

Авитаминоз – это полное отсутствие какого-либо витамина, соответственно, это очень тяжелое и опасное для жизни состояние.

Татьяна Филиппова

При гиповитаминозе количество какого-то витамина или микроэлемента в организме ниже необходимого уровня. При этом покупать комплекс витаминов диетолог не советует, так как они могут влиять на желудок, печень и почки.

Специалист посоветовала обратить внимание на своё питание. Недостаток витамина С можно восполнить с помощью отвара из шиповника. Также врач посоветовала добавить в рацион ягоды – клубнику, голубику.

Ранее диетолог Лавски перечислила полезные свойства овсяного молока.

Фото: pxhere.com

Теги: витамины, диетолог
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии