Диетолог рассказала, как весной побороть гиповитаминоз

При гиповитаминозе количество какого-то витамина или микроэлемента в организме ниже необходимого уровня.

Как справиться с гиповитаминозом, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова.

Авитаминоз – это полное отсутствие какого-либо витамина, соответственно, это очень тяжелое и опасное для жизни состояние. Татьяна Филиппова

При гиповитаминозе количество какого-то витамина или микроэлемента в организме ниже необходимого уровня. При этом покупать комплекс витаминов диетолог не советует, так как они могут влиять на желудок, печень и почки.

Специалист посоветовала обратить внимание на своё питание. Недостаток витамина С можно восполнить с помощью отвара из шиповника. Также врач посоветовала добавить в рацион ягоды – клубнику, голубику.

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