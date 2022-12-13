Диетолог перечислила полезные свойства овсяного молока

Диетолог Валерия Лавски в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала о пользе овсяного молока.
По словам специалиста, такое молоко содержит большое количество клетчатки, что влияет на работу кишечника, а значит – очищает организм. Пить овсяное молоко полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Также альтернативное молоко полезно для тех, кто хочет похудеть: в 100 мл молока содержится 45 ккал.
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Фото: pxhere.com
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