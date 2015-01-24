Жертвой избиения со стороны 59-летнего петербуржца стала участница шоу "Голос"

Певица Анастасия Бучковская получила перелом носа и множественные ушибы.

Одной из жертв нападения пьяного неадекватного мужчины в центре Северной столицы стала участница шоу "Голос", певица Анастасия Бучковская, выступающая под псевдонимом STAISSY. Об этом сообщили в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Напомним, что инцидент имел место вечером 24 февраля. Неадекватный мужчина был выдворен из бара и, посчитав, что находится у себя дома, случайно зашел в салон красоты. Не разобравшись в ситуации, он начал ругаться с сотрудниками заведения, после чего напал на девушек.

На женские крики о помощи сбежались сотрудники других организаций, расположенных в здании, в том числе и работники бара. Они оттащили нападавшего, а также нажали кнопку тревожной сигнализации. Одну из девушек госпитализировали с травмами.

Сама певица, чья студия вокала находится рядом с салоном красоты, пыталась выставить буяна, чем и навлекла на себя беду. В настоящий момент она, со сломанным носом и ушибами, находится на домашнем лечении. По словам Бучковской, из-за нанесенного физического и морального вреда она отложила запись нового альбома.

Ранее мы рассказывали, что жителя Парголово, который не пропускал скорую помощь, привлекли к ответственности.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Бучковская (Staissy)