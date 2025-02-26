Жителя Парголово, который не пропускал скорую помощь, привлекли к ответственности

Доставленный в отделение мужчина ранее неоднократно нарушал ПДД.

Сотрудники УОС МВД России во время мониторинга сети обнаружили видео, снятое очевидцем в поселке Парголово Санкт-Петербурга. На нем видно, как водитель легковой машины намеренно не пропускает автомобиль скорой помощи на улице Федора Абрамова, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вскоре провинившегося местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Свою вину в случившимся водитель полностью признал.

Мужчина доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.17 КоАП РФ. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

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Видео: Telegram / Ирина Волк