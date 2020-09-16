В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты

Возбуждено уголовное дело.

В Харькове в результате взрыва гранаты пострадали три человека. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.

Инцидент произошел в Основянском районе Харькова. На место происшествия оперативно приехали сотрудники "скорой". Врачи оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали человека, который бросил гранату в людей. В настоящее время с ним работают полицейские. По факту взрыва гранаты возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее из-за взрыва в доме на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге эвакуировали 40 жильцов.

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