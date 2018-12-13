На Дворцовой прошла генеральная репетиция Парада Победы

7 мая прошел финальный прогон, в репетиции приняли участие пешие и механизированные колонны. Авиация сегодня не принимала участия в репетиции.

На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Всего в Петербурге перед 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне провели пять репетиций. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV

Пять репетиций делились следующим образом: в первых двух участвовали только пехотные подразделения, потом еще в двух к пехоте добавилась техника, в том числе тяжелая – танки, зенитки, БМП, и 7 мая прошел финальный прогон, в репетиции приняли участие пешие и механизированные колонны. Как сообщил Piter.TV один из офицеров, авиация в сегодняшней репетиции участия не принимала. Возможно, виной тому стала дождливая погода.

В День Победы на Дворцовую площадь приедут 150 делегатов из российских городов, а также из Казахстана, Украины, Латвии, Израиля, США и Германии.

Фото и видео: Piter.TV