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На Дворцовой прошла генеральная репетиция Парада Победы

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7 мая прошел финальный прогон, в репетиции приняли участие пешие и механизированные колонны. Авиация сегодня не принимала участия в репетиции.

На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Всего в Петербурге перед 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне провели пять репетиций. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV

Пять репетиций делились следующим образом: в первых двух участвовали только пехотные подразделения, потом еще в двух к пехоте добавилась техника, в том числе тяжелая – танки, зенитки, БМП, и 7 мая прошел финальный прогон, в репетиции приняли участие пешие и механизированные колонны. Как сообщил Piter.TV один из офицеров, авиация в сегодняшней репетиции участия не принимала. Возможно, виной тому стала дождливая погода. 

В День Победы на Дворцовую площадь приедут 150 делегатов из российских городов, а также из Казахстана, Украины, Латвии, Израиля, США и Германии.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: генеральная репетиция, зво, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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