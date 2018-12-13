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В Петербург на съезд Ассоциации блокадников Ленинграда прибыли 150 человек
Сегодня, 9:54
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nastya960

В Петербург на съезд Ассоциации блокадников Ленинграда прибыли 150 человек

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В Санкт-Петербург прибыли 150 человек из российских городов, а также из Казахстана, Украины, Латвии, Израиля, США и Германии.

В Петербурге во понедельник, 6 мая, начался XXVII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Также делегаты примут участие в мероприятиях 9 мая. Об этом сообщают городские СМИ.

В Санкт-Петербург прибыли 150 человек из российских городов, а также из Казахстана, Украины, Латвии, Израиля, США и Германии.

Сегодня, 7 мая, делегаты соберутся в Смольном, а затем отправятся в гостиницу "Октябрьская", где примут участие в праздничной программе. В День Победы участники съезда будут на Дворцовой площади, а затем проедут в ретро-автомобилях по Невскому проспекту.

Фото: Piter.TV

Теги: блокада ленинграда, блокадники, ветераны, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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